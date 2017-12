Solicitan ante el Cabildo urgentemente servicios públicos

Guamúchil, Sinaloa.- Durante la sesión de Cabildo abierto número tres del municipio de Salvador Alvarado las peticiones más sentidas que se presentaron ante el pleno fueron la falta de servicios públicos en la comunidad Los Chinos y la colonia Pedro Infante.

Por su parte, el colono Juan Antonio Vázquez Osuna, quien representó en esta ocasión a los vecinos de la periferia de la colonia Pedro Infante, solicitó de la manera más atenta que se les apoye con el servicio de agua potable, debido a que no cuentan con agua en una calle, electricidad y servicio de drenaje, algo que desde hace siete años han estado pidiendo pero que no se les ha escuchado.

“Somos 13 familias las que estamos padeciendo de dichos servicios básicos y hasta el momento no se nos ha escuchado, yo me permito solicitarles esto de la manera más humilde para que se nos atienda, porque no somos nosotros”, dijo.