Solicitan liberación de Erandy, asesina de la joven Anel

El cruel e injusto asesinado de la jovencita Anel, de solo 16 años de edad, conmovió a toda la sociedad. La noticia de su despiadado final a mano de su “mejor amiga” llegó a varios países no solo de América Latina, sino también de Europa.

65 puñaladas recibió Anel de manos de Erandy, quien se decía su mejor amiga.

A través de un Facebook Live, el padre de Anel, dio a conocer que llegó a sus manos una solicitud para que la asesina de su hija, quede en libertad.

“Para los que no me conocen aun me presento, mi nombre es Hugo Báez Ortíz, quien tuvo el infortunio de perder una hija asesinada brutalmente hace tres años y medio”.