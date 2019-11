Solicitan presupuesto por miles de pesos para obras

Guamúchil, Sinaloa.- Proyectos en obras públicas y de apoyo al deporte fueron las solicitudes presentadas en la sesión de Cabildo ordinaria número 26 del Ayuntamiento de Salvador Alvarado.

La mayoría recibieron aprobación del cuerpo de regidores, excepto la solicitud de autorización de recursos económicos y ejecución del proyecto de ampliación a cuatro carriles de carretera a Mocorito en cruce con el bulevar Morelos en la ciudad de Guamúchil, con un costo de 4 millones 728 mil 134 pesos con cuatro centavos.

La regidora Laura Patricia Dautt se opuso a su autorización bajo el argumento de la falta de suficiencia presupuestal. Así lo replicó: "No voy a ser cómplice de participar de algo con lo que no cuenta el municipio. Si el dinero no está, no se puede aprobar".

La regidora también manifestó su inconformidad con las solicitudes de construcción de obras, al considerar elevado el costo del presupuesto que se presentó.

Una larga y agitada sesión se lleva acabo, donde los regidores se encuentra presentando sus informes de comisiones.

Una de los cuales da a conocer que se autoriza la solicitud de titulación de lotes a una de las colonias irregulares en Guamúchil, el fraccionamiento Fernando Irizar López.