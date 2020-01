Solicitan un diálogo por la Ley Antiplástico

Guamúchil, Sinaloa.- El presidente de la Alianza Ambientalista Sinaloense en Sinaloa, Joel Gerardo Retamoza López, manifestó que gobierno del estado se apresuró en aprobar la Ley Antiplástico hace unos días, sin abrir la discusión para la participación de todos lo sectores sociales, productivos y empresariales, y sin consultar a los directamente afectados con esta medida. En su visita a Ecoagro Guamúchil, esto fue parte de lo que se abordó.

“La crítica es que no se le dio la discusión debida antes de que se aprobara. No se realizó un parlamento abierto para un análisis detallado de las implicaciones sociales, económicas y ambientales que va a tener. También empresarios han manifestado su inconformidad del porqué el Congreso no ofreció las condiciones para que se discutiera y se tomara en cuenta a los sectores”.

Retamoza López comentó que también hay otros problemas ambientales urgentes a los que no se les ha dado solución. La preocupación de los ambientalistas radica en varios puntos: se podría agravar la problemática ambiental porque falta infraestructura en sistema integral de residuos, la población necesita bolsas para tirar su basura y no hay cultura del reciclaje.