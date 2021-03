Solo 8 direcciones del Ayuntamiento de Angostura son ocupadas por mujeres

Angostura, Sinaloa.- Que una mujer llegara a la silla presidencial del Ayuntamiento de Angostura no redujo en gran medida la desigualdad entre hombres y mujeres para ocupar un puesto directivo. De 34 direcciones ubicadas en Presidencia Municipal son 26 ocupadas por hombres.

El acceso de las mujeres a puestos directivos en las administraciones de gobiernos municipales sigue siendo limitado. Son pocas las que ocupan puestos directivos en las direcciones en comparación con los hombres.

En el caso del Ayuntamiento de Angostura solamente hay ocho directoras de área y una al frente de la paramunicipal del DIF.

La desigualdad es una expresión de la segregación de género y sectorial porque no se les asignan las áreas más centrales de una administración, expone la especialista en estudios de género y docente, Abril Madahí Campos López.

“Se les trata de ubicar en ciertas áreas porque se encasilla a la mujer a desempeñar algunas actividades. Esto es producto de estereotipos que no ayudan a que se logre un liderazgo en la vida pública. Aunado a esto los ayuntamientos no están obligados a la paridad de género, y como no es por ley no se avanza en brindar las mismas oportunidades”.

Las funcionarias del Ayuntamiento de Angostura, Nora López y Sandra Luz Mejía, lamentaron que aún persista una brecha tan marcada en equidad. “Hace falta que nos den el lugar que nos merecemos. El machismo sigue estando arraigado y los compromisos se hacen entre hombres. Por otra parte, también las mujeres necesitan prepararse más. Hay un déficit de mujeres con carrera universitaria”, expuso Nora López, de la oficina de Atención Ciudadana.

“Es lamentable que de tantas direcciones haya muy pocas, nos dicen que no estamos preparadas, pero yo también veo a muchos hombres que no están preparados. He estado en la lucha para ser tomadas en cuenta, que seamos valoradas, vamos muy despacito, pero vamos avanzando”, manifestó la directora de Cultura, Sandra Luz Mejía.