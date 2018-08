Solo nos ven como un bulto, algo que no sirve; Castro

Angostura, Sinaloa.- "Algunos andamos ahorita en la calle, otros estamos en el servicio público, otros en empresas privadas laborando y otros en los quehaceres diarios. Afortunadamente ya contamos con una cultura nueva, en donde nos está aceptando la sociedad de integrarnos a la vida de ellos, pero no saben lo que existe detrás de una discapacidad, los obstáculos y los inconvenientes con la salud", comentó Enrique Alonso Castro Ramírez.

De acuerdo con el ciudadano antes mencionado, las personas con discapacidad no solo deben afrontar los problemas que todos vemos, sino que esto va más allá.

Existen dificultades en la vida diaria, complicaciones en cuestiones psicológicas, sentimentales, laborales y hasta de salud. Castro Ramírez informó que en pocas ocasiones poco a poco se van convirtiendo en una carga para la familia.

Nos ven como un bulto, algo raro y algo que no sirve, es una vida muy difícil, Dios por algo nos da la oportunidad, por ahí dicen que somos los soldados más bravos y los que vamos en la primera línea, pero sí es complicado".

En su caso particular, se le detectó paraplejía inferior a causa de un accidente automovilístico. Una lesión medular le paralizó la mitad del cuerpo.

Actualmente tiene 28 años en la inmovilidad, por lo cual ha terminado adaptándose. " Esto muchos ya lo sabían o lo saben, al igual que en otros casos de otras personas, lo que pocas veces saben es todo lo que sigue después de esto. Deterioro de órganos internos, el que te empiecen a salir escaras, y la sociedad no se lo imagina porque tal vez nos miran bien cambiados", comentó.

La psicología juega un papel fundamental para las personas con discapacidad; Enrique Alonso Castro Ramírez informó que esto se detona cuando se topan con las barreras de infraestructura, así como las barreras del no entendimiento de la sociedad. Cabe señalar que no siempre estuvo postrado en la silla de ruedas, el ciudadano con apenas 19 años de edad sufrió un accidente, "cuando te accidentas joven no sabes lo que viene en tu futuro, no sabes qué pasará con tu salud o hasta donde llegará tu lapso de vida".

Por todo lo antes mencionado, hace un llamado a todos los niveles de gobierno, así como ciudadanía, para que los estén tomando en cuenta para actividades y trabajos.