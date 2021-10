Solo se logró el 72 porciento de canje de uniformes en la Región del Évora

Guamuchil.- El día viernes 1 de octubre se dio el cierre oficial para el canje de uniformes escolares y Jorge Rojo, uno de los máximos empresarios textileros de la región, indicó que las cifras de este ciclo son muy similares a los números del ciclo anterior.

En el último ciclo se registró un cierre del 72 porciento aproximadamente cuando normalmente se manejaban cifras de 98 porciento.

El propietario de uno de los puntos de canje de uniformes mencionó que el cierre de este ciclo estuvo ligeramente por debajo del ciclo pasado y se entregaron uniformes 766 mil 749 uniformes, además mencionó que en cuanto a útiles se obtuvo la cifra de 378 mil 62 paquetes entregados y por último 39 mil 62 pares de tenis.

Aún así él considera que fue un ciclo bueno debido a las condiciones que generó la pandemia del Covid-19.

"Ese periodo estuvo bien aceptablemente, un poco más bajo que otros años, más que nada que el año pasado pero fue estable", citó.

Afirmó que este esquema que se utilizó para la entrega de las prendas escolares fue muy cómodo tanto para ellos como para los padres de familia ya que se trabajo sin aglomeraciones y se les dio más atención a las personas que acudieron.

Dio a conocer que en los últimos días hubo buena afluencia de personas que acudieron a los diferentes puntos de la ciudad para hacer válido el beneficio de obtener los uniformes escolares, lo cual ayudó un poco a que este periodo se considerara como bueno.

Resaltó que en estos últimos dos periodos no se ha logrado llegar al 98 porciento que se venía manejando anteriormente debido a que las personas no sienten la necesidad de adquirir los uniformes por la falta de clases presenciales sin embargo se tiene el conocimiento de que algunas instituciones ya regresaron lo que indica que es muy posible que pronto vayan a requerirlos y deban comprarlo quienes no aprovecharon el canje.

"Muchas escuelas ya están en presenciales así es que el uniforme va a ser una necesidad", mencionó.

Dijo que no fue mucho el repunte entre un año y otro debido que las condiciones son muy similares a pesar de qué en esta ocasión ya hay clases presenciales.

Informó que hasta el momento no se ha generado información oficial dando a conocer si habrá o no alguna prórroga para quienes no alcanzaron a obtener el beneficio.

"Hasta el momento no se ha dicho nada acerca de dar una prórroga a quienes no pudieron hacer válido el beneficio de canjear estos uniformes sin embargo estaremos pendientes para informar a la sociedad pero de manera oficial el proceso ya culminó", finalizó Jorge Rojo.

