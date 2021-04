Son 63 las empresas que no han cumplido con la revalidación de Alcoholes en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- No hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla, y en Salvador Alvarado desde el mes pasado se terminó el plazo para que las empresas revaliden las licencias de Alcoholes, sin embargo, aún quedan 63 comercios que no han dado cumplimiento a este requisito, así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Roberto García Michel.

El funcionario del municipio de Salvador Alvarado explicó que de las 215 empresas que deben de tener en regla la revalidación, solamente 152 han cumplido con el trámite, motivo por el cual la Tesorería del Ayuntamiento envió una carta de invitación para que se acerquen a ponerse al corriente.

García Michel dio a conocer que fue el 31 de marzo cuando se venció la fecha límite para que las empresas con giros de venta en bebidas alcohólicas cumplan con lo señalado, pero hasta el momento se tiene un rezago.

Por último, invitó a los comerciantes a que cumplan con los compromisos de renovar su licencia y que eviten en un momento dado ser sujetos a cobros y multas.

Cabe señalar que las empresas que no han cumplido con la revalidación de Alcoholes, pueden recibir una multa económica si siguen operando y en el municipio de Salvador Alvarado, aún quedan pendientes un gran número de comercios que se dedican a la venta de bebidas embriagantes.

