“Son buenos para cobrar el recibo pero no para atender”; alcaldesa de Angostura contra la CFE

Angostura, Sinaloa.- Ya han sido muchos los llamados continuos que se la han hecho a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la problemática de la energía eléctrica que se tienen en la zona sur de Angostura y la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez, dijo ir por delante ante las otras medidas que quieran tomar los habitantes.

“Nosotros visitamos la CFE para pedirles y exigirles porque son muy buenos para cobrar el recibo pero no para atender las solicitudes pronto, pedimos que en 15 días nos dieran solución de como podíamos nosotros generarle respuestas a la ciudadanía no hemos tenido la respuesta, el pueblo de Costa Azul está queriendo tomar otras medidas altas y claro que estoy puestísima para acompañarlos si es a CFE con una huelga lo vamos hacer, si es a poner una vaya dentro para que no entren a cobrar los vamos hacer , vamos hace lo que tengamos que hacer”, indico.

Montoya Martínez, resalto que en cuanto a la zona norte se han estado atendiendo, sin embargo, en el sur señala que la atención no es buena por lo que irán contra todo.

Argumentó que parte de lo que han obtenido por parte de la comisión es un transformador grande hasta el año 2023 lo que tiene desesperados a todos los habitantes.

“La gente está desesperada yo les proponía para una mejoría una planta en Costa Azul y ellos me decían que era difícil, vamos a seguir esperando una respuesta”, citó la primera edil.