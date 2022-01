Son preocupantes los casos de obesidad infantil en el la región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- La obesidad infantil es un grave problema que se vive en México, ya que los índices de niños con este padecimiento son altos y esto se refleja también en la región del Évora, según información proporcionada por Patricio Cuadras López, jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, el 5 por ciento de ella población de niños de menos de 5 años tienen obesidad, siendo un total de 716, de 5 a 9 años, 394, siendo el 3 por ciento del total de los menores de esa edad, y 567 mayores de 10 años, representando el 10 por ciento de los pobladores de esa edad.

Según las estadísticas, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial, y como ejemplo de ello son las estadísticas ya presentadas, y como complemento de estos crudos números Patricio Cuadras López dijo que estas cantidades se encuentran alejadas de la realidad y no existe comparación entre los datos reales y lo que ya se presentó, puesto que en su mayoría los niños no son llevados a consulta por este padecimiento, y una de las causas principales es que los padres de familia no consideran la obesidad una enfermedad y, por ende, el sector Salud no tiene conocimiento de todos los casos.

Según información que emitió la Jurisdicción Sanitaria III, la obesidad está relacionada con la genética, no obstante, señaló que en la actualidad el estado de vida influye en los altos índices de este padecimiento, puesto que los menores suelen consumir alimentos de alta densidad calórica, bebidas azucaradas, y además hay poca actividad física, y esto trae grandes consecuencias para los menores, ya que son propensos a desarrollar presión arterial, colesterol alto, intolerancia a la lactosa, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, enfermedades en el hígado y el riñón, además problemas de ansiedad, e incluso los condena a recibir bullying.

Leer más: IMMUJERES de Salvador Alvarado implementó la campaña "No me toques"

Por esto Patricio Cuadras López comentó que es crucial que en la población joven construyan hábitos de alimentación saludables, que se reduzca el consumo de alimentos ultraprocesados, altos en grasa y azúcares, y por lo contrario mejoren su actividad física.