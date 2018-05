"Soy un hombre de resultados, ya di la muestra": "Memo" Galindo

Mocorito, Sinaloa.- El candidato a la presidencia municipal de Mocorito por la coalición PAS, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Jesús Guillermo Galindo Castro, asegura que el Pueblo Mágico seguirá construyendo su nueva historia, pues va a volver a ganar.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE

"En este arranque de campaña me siento muy motivado y con una gran actitud, porque Mocorito va seguir con su nueva historia.

Agradezco a los que confiaron en "Memo" Galindo, vamos a tener una campaña de mucha actividad, de mucho contacto con la ciudadanía y nuevamente lo vamos a lograr.

Traemos un gran compromiso con la gente, ya dimos muestra de que soy un hombre de resultados.

En su momento le apostamos a la educación teniendo nuestro propio programa de becas y una vez llegando nuevamente a la presidencia las vamos a duplicar a 700.

Asi mismo el problema de la carretera pasaban años y años y se hacía nada, de repente memo Galindo se fue a México y ahí esta la carretera nueva.

Por muchos años el pueblo mocoritense había sido pisoteado y al llegar nos encontramos con la finanzas rotas y eso no lo debemos de permitir, no debemos retroceder y perder lo mucho que se ha logrado", afirma el candidato Guillermo Galindo.

"Se han hecho muchas cosas buenas y estoy seguro de que lo seguiremos haciendo gracias a la firmeza y convicción de los moritenses. Porque estamos haciendo las cosas bien tenemos las manos limpias, y las vamos a seguir teniendo porque le tenemos que apostar en darle libertad a Mocorito. "Memo" Galindo viene de la cultura del esfuerzo, no del ambiente de la corrupción, la historia continuará el próximo 1 de julio", comentó el candidato.