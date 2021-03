Stasam distribuye apoyo alimenticio entre las familias vulnerables de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- El sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mocorito continúa su labor altruista en las comunidades del municipio, al empezar a distribuir las despensas que se lograron juntar con la aportación de diferentes víveres que hicieron los automovilistas durante la campaña de sanitización.

Conchita Ochoa, líder sindical, detalla que son alrededor de 30 buenas y muy surtidas despensas las que se está entregando en hogares donde las familias realmente requieren el apoyo, más en este tiempo de pandemia donde la situación les pegó duro al quedarse sin empleo.

Ya tenemos varias entregadas y así vamos a continuar hasta repartir las más de 30 despensas alimenticias que se lograron formar”.

“El apoyo no es en general, sino que lo estamos destinando a cierto tipo de familia, sobre todo donde no tienen trabajo y realmente lo necesitan porque no tienen algún sustento y viven en extrema pobreza”, expresó.

“La verdad hicimos estas despensas muy grandes, con una gran variedad de artículos de primera necesidad, tiene todo lo que en un hogar se pueda necesitar de manera primordial, tanto en alimento como en productos de limpieza y todo esto se hizo posible gracias al apoyo de la ciudadanía de Mocorito que participó con nosotros en la campaña de sanitización de vehículos, pero también la misma gente del sindicato hizo su debida aportación”, afirma Conchita Ochoa.

