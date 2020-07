Stasasa replica en un comunicado ante declaraciones del alcalde de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- El aumento salarial no ha sido el motivo de la discordia entre el Sindicato del Ayuntamiento de Salvador Alvarado (Stasasa), con el gobierno municipal que encabeza Carlo Mario Ortiz Sánchez sino el incumplimiento a las prestaciones con las que cuentan por derecho, así lo señala la Secretaria General del Sindicato, Yuriria Zepeda Corrales, a través de un comunicado dirigido a la sociedad alvaradense.

En el comunicado publicado en la página oficial de Facebook del Stasasa, se exponen argumentos y aclaraciones en cuatro puntos: sobre la actividad de los sindicalizados en las acciones contra el Covid-19, en relación a lo de la huelga, sobre las declaraciones del alcalde ante la prensa y el cuestionamiento sobre qué pasó con el recurso de dicha prestación si es presupuestado cada año.

"En ningún momento el presidente nos ha pedido prórroga, nos ha dicho rotundamente que no tiene presupuesto para cumplir con dicha obligación y sin plazo o fecha, por lo que nos vemos en la imperiosa necesidad de estallar la huelga y siendo muy importante destacar que esta prestación fue la gota que derramó el vaso, ya que desde enero se viene incumpliendo con otras prestaciones a las que tenemos derecho y sin embargo nosotros hemos sido solidarios, tolerantes y ha prevalecido el diálogo con la intención de llegar a una conciliación sin necesidad de acudir a éste recurso, siempre lo hemos visto como la última instancia.

Ahora bien, en cuanto a las declaraciones del presidente respecto a las prestaciones con las que nosotros como trabajadores socios del Sindicato y las cuales hemos adquirido con el paso del tiempo, cabe mencionar que todo el personal de confianza también cuenta con ellas e incluso los elementos de Seguridad Pública también cuentan con el equivalente a una quincena con motivo conmemorativo al día de los antes mencionados.

También cuentan con su respectiva fiesta con motivo de su conmemoración, lo cual el Ayuntamiento es quien absuelve los gastos que se generan derivados de dicha conmemoración e incluso la mesa de regalos la proporciona el Ayuntamiento a diferencia del Sindicato, que ésta nos corresponde a nosotros y que recientemente en junio, los elementos de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Salvador Alvarado acaban de percibir dicha prestación y no es nada personal, únicamente que si se va a exhibir hay que ser justos.

Cabe mencionar que los funcionarios de más alto nivel además de percibir salarios muy bien remunerados que nada tiene que ver con los salarios que percibimos nosotros como trabajadores sindicalizados, también reciben todas las prestaciones a las que el presidente hace mención, como lo son los 60 días de aguinaldo, gastos médicos, gasolina y otros.

Es muy importante aclarar que en cuanto a la declaración de las jubilaciones, hay un grandísimo error, ya que son los empleados de confianza quienes cuentan con dicha prestación y lo que es una carga económica para el municipio, nosotros como sindicalizados no tenemos derecho a la jubilación.

En cuanto a lo del vehículo que el presidente menciona, cabe señalar que no es una suburban obligatoriamente la que se proporciona al Stasasa, pudiera ser cualquier vehículo que cumpla con la finalidad de llevar a cabo de manera eficaz nuestro trabajo y apoyar en todo momento a las tareas que el Ayuntamiento nos designa, en cuanto al gasto que éste vehículo genera es compartido con el Ayuntamiento y las cuotas sindicales.

Por último, me gustaría aclarar que dichas prestaciones son presupuestadas cada año, por lo que no encuentro fundamento legal alguno en los argumentos del presidente para decir que no se cuenta con el recurso económico, porque los recursos pueden ser reducidos en cualquier área menos para cumplir con las obligaciones que como patrón se tiene y que constitucionalmente está obligado y que a lo largo del tiempo e históricamente nosotros como sindicato hemos logrado a base de trabajo y esfuerzo, entonces; ¿Qué está pasando con ese recurso que ya se encuentra presupuestado?

Por lo que, con todo respeto y en relación a todo esto, me parece muy amarillista la información que se está manejando a través de algunos medios, ya que nosotros jamás hemos sido un sindicato abusivo como lo aludieron sino todo lo contrario, en tantos años y aún a pesar de haber gobernantes de todos los colores pocas veces hemos tenido controversia por no decir que históricamente nunca", se lee el comunicado de Stasasa.

Cabe señalar que históricamente si es la primera vez a lo largo de más de 20 años que una administración le niega a su personal sindicalizado esta prestación.

