Su admiración lo lleva a imitar a Pedro Infante

Angostura, Sinaloa.- La voz gemela de Pedro Infante es oriunda de La Ciénega del Ébano, en el municipio de Angostura. En su memoria aguardan más de 200 canciones de su ídolo. El señor Jaime Mascareño compartió cómo inició imitando a su ídolo y su trayectoria.

El padre de familia Jaime Mascareño descubrió su talento ya de grande. Desde pequeño y en su familia escuchaban las canciones de Pedro Infante. De ahí le nació su admiración, pero no fue hasta hace 17 años que “le dio por imitarlo”, dijo, y así empieza la historia.

Su debut como imitador lo hizo en la primera edición de la expo EcoAgro, en el año 2002, y así fue como se animó a participar en concursos que realizan en Guamúchil y Mazatlán.

Recuerda aquella primera vez que se presentó en el Hotel Davimar en un tradicional concurso, donde cantó Paloma Querida. “Concursé y me vine por mi camioneta que había dejado por la Rosales. No me esperé al resultado porque se hizo un relajo entre los concursantes. Venía a medio bulevar cuando anunciaron que fuera por el tercer lugar.”

Su admiración y gusto por la cantada le ha valido reconocimientos en concursos en Mazatlán y aquí en Guamúchil, donde obtuvo primeros lugares. El padre de familia de cinco varones y una mujer se sabe de memoria más de 200 canciones, pero la canción que más le gusta es Sus Ojitos, la que interpreta con mucha pasión y actuación peculiar, pero lo que más admira de su ídolo es la sencillez y humildad que lo caracterizaban.

“Qué bonitos que son sus ojitos que parecen puntitos de vida. No permitan que así me despida sin haberles jurado mi amor”, fue la estrofa que cantó para deleitarnos en aquella ocasión que lo encontramos de visita por Guamúchil.

Su voz suave y melodiosa transmite una gran imitación que tal pareciera que se escucha al hijo predilecto de Guamúchil. Ya entrado en la presentación improvisada que hizo para EL DEBATE, continuó cantando la de Paloma Querida y otras más, que mostraron su gran pasión por el arte de la imitación.

La región del Évora es un semillero de talentos que, como el señor Jaime Mascareño, requieren de impulso y promoción de parte de las instituciones promotoras del arte y la cultura.