Supervisión a puestos de comida se realiza con frecuencia

Guamúchil, Sinaloa.- En un recorrido por diferentes puestos de comida que operan en el primer cuadro del centro de la ciudad se pudo conocer de qué manera está operando la supervisión de sanidad, que realizan inspectores a cargo del médico municipal Édgar Neftalí Cruz Meléndrez.

En consulta a propietarios afirmaron que sí los han visitado inspectores. Respecto a cuál es la información que se les brindó sobre el reglamento de las medidas de sanidad en que deben estar laborando, respondieron “portar tapabocas, mantener limpia el área”. Sin embargo, se pudo comprobar que no todos los comercios visitados están acatando la normativa.

Incluso algunos propietarios denunciaron sentir más la presencia de inspectores en sus locales que en otros. Y hasta una forma no adecuada de tratarlos, lamentaron.

Por su parte el médico municipal Édgar Neftalí Cruz Meléndrez declaró que la supervisión se realiza diariamente.

“En conjunto con Oficialía Mayor estamos verificando y vigilando que se lleven a cabo las labores de la manera más adecuada y bajo el reglamento. Son dos inspectores que todos los días vigilan establecimientos en el primer cuadro de la ciudad. Verifican que la persona que está vendiendo cuente con cubrebocas, gorro y, guantes si es necesario, para manejar alimentos. Se emiten recomendaciones y hasta el momento no me han reportado de que no se esté cumpliendo con el reglamento”.