Supuesto puma moviliza cuerpos de auxilio y de seguridad

Guamúchil, Sinaloa.- Esta tarde, el reporte de un supuesto puma en la zona del estadio Veteranos de beisbol, movilizó rápidamente a elementos de Bomberos, personal de Protección Civil y agentes de la Policía Municipal, quienes acudieron al sitio para brindar su apoyo, buscar a la fiera y capturarla, lo cual no se logró ya que no la localizaron.

El supuesto avistamiento del animal se dio alrededor de las 14:30 horas por un niño, quien rápidamente avisó a sus familiares y estos a su vez a los cuerpos de auxilio, por lo que los elementos llegaron con el fin de capturar al felino, pero para ese momento, ya no estaba en el lugar, por lo que se inició un trabajo de búsqueda por la zona, ya que se dijo que al parecer se había dio rumbo a la zona industrial.

Después de peinar la zona, el supuesto puma no fue localizado y no había indicios de que un animal de ese tipo hubiera pasado por los alrededores, ya que detrás del domicilio donde se dijo que lo vieron hay animales y estos no presentaba huellas de ataque.