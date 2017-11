Supuesto temblor pone en alerta a la población del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- La ciudadanía ha estado reportando dos temblores, sin embargo no se ha tenido registro en el Sismológico Nacional ni en la base de datos de Protección Civil del estado, no obstante se está trabajando con una red sísmica en todo Sinaloa, por ello el día de hoy ya se estableció un contacto para ver en que situación se está y el porque no se han registrado los sismos que se han sentido, ya que es mucha la población que lo ha estado comentando, así lo dio a conocer el coordinador de Protección Civil en Salvador Alvarado, Luis Alberto Gastélum Camacho.

De igual manera explicó que realizarán un sondeo en el municipio para detectar en que zona se sintió más y así poder pasar la información al Comité Científico Estatal de Protección Civil con el objetivo de iniciar con los registros de los sismos en la zona. Asimismo dijo que la intención de la red sísmica sinaloense es contar con la tecnología para detectar los sismo en tiempo real.

Luis Alberto Gastélum Camacho, coordinador de Protección Civil en Salvador Alvarado.

"Para que los sismos hayan sido perceptibles ante la ciudadanía, hayan tumbado objetos e incluso hayan vibrado los vidrios es un sismo que es registrable", dijo.

Aunado a ello hizo hincapié en que realizarán una investigación para detectar si en alguna zona cerca están realizando detonaciones, ya que podría ser que están tratando de perforar algo, recalcó que no se descarta la idea de que se este llevando a cabo o incluso utilizando dinamita en alguna zona, por lo cual se esten generando los sismos que se han estado sintiendo.

" Si es así si se puede sentir a varios kilómetros pero en Guamúchil no tenemos registro de que se esté trabajando en esa magnitud, tuvimos contacto con Protección Civil de Mocorito y también se sintió en esa zona", comentó.