Surutato, el tercer lugar más visitado en Sinaloa

Badiraguato, Sinaloa.- El tesoro de los sinaloenses, Surutato, es el destino favorito de turismo alternativo. Enclavado en la Sierra Madre Occidental, ha sido rebasado por la afluencia de visitantes en un 90 por ciento respecto al año 2018, informó la directora de Turismo de Badiraguato, Luz Verónica Avilés Rochín.

El clima y la belleza de sus paisajes han colocado a éste en los tres lugares preferidos a conocer. Hoy en día es el tercer lugar más visitado en el estado, siendo Mazatlán el líder en turismo y Altata en segundo lugar. La naturaleza y el envidiable frescor de su clima le ha ganado terreno a los destinos de playa, y su especial hospedaje en cabañas atrae cada vez más a las familias.

En los últimos años se ha incrementado muchísimo las visitas, y este año, aunque no se puede precisar con exactitud, es muy notorio el crecimiento en turismo. Pero no solamente hay personas que vienen a hospedarse, sino también visitantes que no pernoctan.

El crecimiento del turismo se estima en un 90 por ciento en la afluencia de visitantes este año, expuso la directora de Turismo. Pero, ¿cómo ha logrado esta sindicatura enclavada en un municipio como Badiraguato, cuyo estigma sigue presente como la cuna del narcotráfico, posicionarse como uno de los destinos más preferidos? Así lo describe la directora de Turismo: “Surutato se ha convertido en un lugar muy visitado porque ofrece turismo alternativo, no se necesita ir hasta Durango ni a Chihuahua para tener estos paisajes maravillosos de la Sierra Madre Occidental. Y gozamos de un clima excepcional y envidiado por el resto de nuestro estado”. Luz Verónica Avilés Rochín mencionó que los ejemplos más notorios de este avance es que son cuatro meses donde se presenta la mayor afluencia, que son de julio a octubre.

Ante la gran demanda turística, en Surutato, tanto en verano como en invierno, se busca ofertar mejor servicio a los visitantes. Pero el turismo ha rebasado la capacidad de infraestructura, por lo que en materia de cobertura en hospedaje y más opciones en actividades recreativas falta mucho qué mejorar, reconoce Avilés Rochín.

Parte de lo que se está trabajando en infraestructura son tres proyectos: un complejo de 11 cabañas, un restaurante y un hotel con 40 habitaciones. Y con el reciente distintivo recibido por la ONU como “Ciudad internacional de paz”, las expectativas son muy buenas a futuro, ya que sin duda este reconocimiento ayudará a incrementar la actividad turística.