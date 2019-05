Sus logros también son de sus padres

Guamúchil, Sinaloa.- La joven estudiante Alondra Vanessa García León destaca en el plantel educativo Cobaes 21, en la capacitación de Enfermería. Decidí ingresar a Cobaes, a pesar de que escuchaba comentarios de personas donde se expresaban mal del plantel.

Sin embargo al estar dentro te das cuenta que es una institución donde te forjas de manera cultural, académica y logras desarrollarte de una manera que no te imaginas.

Aquí logré a desarrollar más la habilidad del habla, asimismo comencé a participar en concursos en los cuales debía expresarme ante un público, comenzaba a conducir eventos, y siempre estuve activa en diferentes actividades que en el plantel se realizaban.

Realmente estoy agradecida por formar parte de este instituto porque es el motivo de que yo y mis demás compañeros estemos en el nivel académico en el que nos encontramos.

Aquí podemos realizar algunas actividades, tales como talleres de danza, de guitarra, dibujo, entre otros, por lo que me animé y me inscribí en el taller de guitarra y en el de danza. Me encantó el de danza, me pude dar cuenta que tengo mucha capacidad para el baile, y me percaté de que la guitarra no era lo mío.

Me llevo una gran satisfacción porque me di cuenta de lo que soy capaz de hacer y hasta dónde puedo llegar gracias a esta buena institución que me ayudó a desarrollarme.

Mi próxima meta es ingresar a la Facultad de Derecho, UAS en Culiacán y estudiar la carrera de Derecho, precisamente porque miro que hay muchas injusticias y no tolero que las personas abusen de otras. Quiero ayudar a las personas para que no sean explotadas, y me sentiría muy feliz de poder lograr esta gran meta.

Yo les quiero decir a los jóvenes que no dejen sus estudios, y que se exploten de manera cultural porque todas estas actividades se complementan para ser una mejor persona. Por último, agradezco a mis padres por darme esta valiosa oportundiad y también por apoyarme.