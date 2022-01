Suspenden actividad deportiva y mantienen vigilancia para evitar aglomeraciones en Salvador Alvarado por Covid-19

Guamúchil, Sinaloa.- Ante un incremento considerado de casos de Covid-19 con la variante Ómicron, el Ayuntamiento de Salvador Alvarado que encabeza Armando Camacho Aguilar acordaron el cierre de las actividades deportivas y el fortalecimiento de las acciones preventivas para evitar aglomeraciones en los espacios públicos.

En conferencia de prensa que ofrecieron el Comité de Salud en el municipio se anunciaron las medias con el fin de contribuir a que no haya mayor movilidad y poder bajar el nivel de contagio, en una cuarta ola que tiene su tendencia a la alza tras el cierre de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El presidente municipal, Armando Camacho Aguilar en su discurso dijo que se establecerá de manera más intensiva, como ya se había acordado el pasado 31 de diciembre con los recorridos de la Dirección de Seguridad Pública y personal de Programas Preventivos por los espacios públicos para que se mantengan los protocolos de salud así como se visitará a los empresas locales para que los empresarios acaten las indicaciones del cuidado de la salud.

“Se mantendrá la determinación que todos los espacios públicos se eviten las aglomeraciones se suspenderán las actividades deportivas durante los próximos 15 días, serán las medidas municipales que se tomarán mientras se reciba la indicación de la Secretaría de Salud en el Estado” comentó.

Con esto recordó que desde el 31 de diciembre se estableció el rondín de elementos de Seguridad Pública en Los Mezquietes Track, la Presa entre otros lugares para evitar las aglomeraciones, más no se acordó ni se señaló el cierre total de estos espacios.

Con respecto a las fiestas particulares dijo que en la medida de las competencias municipales se estarán evitando y restricciones.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Patricio Cuadras López recordó que el mantenimiento de las medidas sanitarias ya establecidas como el lavado de manos o uso de gel antibacterial, la distancia de 1.5 metros con respecto a otra persona, tapetes sanitizantes, medidas dijo que son de gran ayuda para evitar la propagación del contagio.

Con respecto a la hospitalización dijo el médico que el Hospital cuentan con camas y personal disponible en caso de un incremento de casos que requieran ser hospitalizados así también la Jurisdicción realizará las pruebas rápidas y medicamentos.

Por su parte la regidora Rosa Armida Zayas Barreras hizo el llamado a no exponerse al salir en la calle debido a que no se tiene la certeza de cuánto es el porcentaje de enfermos con Ómicron o Delta.

“Si no tenemos nada que hacer en la calle tratemos de no ir a la calle, sobre todo los niños que no tiene ninguna protección, recordemos que no hay una certeza cuál es Ómicron y cuántos Deltas, y no creamos que ya Ómicron y no me hace nada”.