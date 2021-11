Suspensión del Carnaval Guamúchil 2022 es para salvaguardar a los alvaradenses, señala alcalde

Guamúchil, Sinaloa.- “Vamos actuar de una manera preventiva y cautelosa al suspender la próxima edición del carnaval”, fueron las palabras del presidente municipal de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, ante la situación que prevalece de la pandemia del Covid-19 en la que dejó muy en claro salvaguardar el bienestar de cada uno de los ciudadanos y preferir optar dicha decisión.

El presidente municipal de Salvador Alvarado resaltó que si en su momento la secretaria de salud se los permite expuso que no dejaran de pasar la fecha en blanco con algún festival, pero sobre todo con mucha responsabilidad. “Por el momento queda suspendida la próxima edición del carnaval”, dijo Camacho Aguilar.

Mencionó que es muy importante que las familias alvarandenses se sigan cuidado ante los casos que se continúan teniendo del Covid-19 en lo cual destacó que no son muy alarmantes, sin embargo, la guardia debe seguir firme y no bajarla en ningún momento. Camacho Aguilar, ponderó que pese a que no se realizará el Carnaval 2022 si formarán un patronato para que se trabaje y llegue fortalecido para la próxima edición lo que les ayudará favorablemente.

Leer más: En Salvador Alvarado los jóvenes desconocen fecha conmemorativa