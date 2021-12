Sustituir el plástico es una necesidad en el estado de Sinaloa

Sinaloa.- Sustituir los platos, vasos y demás utensilios de un solo uso, hechos de plástico y unicel, por algún nuevo producto que esté hecho con materiales amigables para el medio ambiente, es una gran necesidad en Sinaloa y en la sociedad en general, señaló Joel Retamoza López, coordinador general de la Alianza Ambientalista Sinaloense, ya que los que comúnmente se utilizan traen grandes daños para el ecosistema.

El ambientalista señaló que en su gran mayoría este tipo de artículos al ser desechados van a parar al mar, y por los materiales que fueron hechos llegan a tardar una gran cantidad de años en desintegrarse, además que dañan grandemente a las especies que habitan en la naturaleza. “Este tipo de artículos son derivados del petróleo y no son biodegradables, de tal manera que cuando nosotros los desechamos algunos duran cientos de años para degradarse o algunos un poco más”, manifestó.

Por esta situación tan preocupante comentó que es necesario que se sustituyan los artículos de plástico por algunos que sean más amigables con el medio ambiente, por lo que surgieron algunas leyes que prohíben el uso del mismo, no obstante, debido a la pandemia ha sido imposible que estas leyes se apliquen, y aunado a esto es necesario que exista un reemplazo que permita a la ciudadanía continuar con su día a día sin plásticos.

En este punto aclaró que en la actualidad el mercado aún no cuenta con este tipo de material, lo que complica la situación. Agregó que se suele ver mercancía que aparentemente es menos dañina que los plásticos comunes en algunas tiendas de supermercado, sin embargo, en cuestión de precios no son accesibles, por lo que la ciudadanía no puede acceder a estos con facilidad y continúa usando los utensilios de plástico o unicel.

“Están mucho más caros los productos biodegradables que te venden, entonces todavía no logramos esa situación donde podamos tener un punto de vista competitivo entre estos productos de plástico y los biodegradables, que por lo menos tengan un mismo precio”, aseguró. Joel Retamoza comentó también que las bolsas que se venden como ecológicas realmente no lo son totalmente, y para determinarlo es necesario que en Sinaloa haya un laboratorio para realizar las pruebas correspondientes a todos estos productos.