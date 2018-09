Piden precaución con los estudiantes

Guamúchil, Sinaloa.- La comunidad de El Taballal, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado, cuenta con varias necesidades a pesar de estar tan cerca de la cabecera municipal.

La más apremiante es contar con un sistema de drenaje, el cual, aseguran los vecinos, hace años que se está haciendo la petición y nada más no saben cuándo pueda haber una respuesta favorable de parte de las autoridades.

En la comunidad también tienen problemas con el alumbrado público

En otro aspecto, Loreto Vizcarra, vecino del poblado, cuenta que alrededor de las escuelas sí hace falta que haya señalamientos o topes para que los automovilistas no pasen a toda velocidad por ahí, más que nada cuando entran o salen de clases los alumnos. Misma situación que se puede apreciar en el acceso a la comunidad, en la carretera México 15, donde no hay señales ni reductores de velocidad y los niños que tienen que ir al otro lado de la rúa a la escuela están en riesgo. Además, los conductores en muchas ocasiones no ven si hay carro al bajar o subir la carretera debido a que en esta época del año la maleza crece mucho.

Al subir o bajar de la carretera México 15, las personas sufren debido a que la maleza está creciendo rápido por las lluvias

También señalan que se encuentra pendiente un compromiso que el actual alcalde, Carlo Mario Ortiz, hizo con ellos, y es el de instalar aparatos para hacer ejercicio en el parque de la localidad.

Finalmente, también se requiere que reparen el alumbrado público y piden que las autoridades arreglen las calles cuando pase el tiempo de lluvias.