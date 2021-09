¡Talento! Denis Guadalupe desde chico aprendió a hacer atarrayas en La Reforma, Angostura

Angostura, Sinaloa.- Elaborar una atarraya requiere de gran habilidad y paciencia, y para Denis Guadalupe Burgos García, originario del puerto de La Reforma, Angostura, quien tiene 10 años con esta actividad, es algo que le apasiona y que desde muy chico aprendió y siguió la tradición de sus familiares pescadores.

Con su mirada fija en el tejido y muy concentrado, desde sol a sol teje su atarraya para el levantamiento de veda del camarón, que está próximo en llegar, y aunque se trata de un trabajo laborioso y entretenido, sus manos son hábiles.

Los bordados son decenas de metros de hilo cuyo entramado variaría y los precios no son nada accesibles, sin embargo, con el amor de seguir con esta actividad no le importa, pues para ello el material es vital, donde se requiere de fardo, hilo 070, 080, hilo de seda, hilo negro, entre otros materiales. “La pesca me gusta mucho, mi padre y un tío me enseñaron a hacer las atarrayas y remendarlas”, mencionó.

La elaboración de las atarrayas es prácticamente un ritual, pues se requiere de mucha paciencia y sobre todo habilidad para ir tejiendo hasta darle la forma necesaria a fin de poder ser empleada en la captura de las especies que habitan en el agua, que a decir de Burgos García no es una tarea nada fácil, pues el procedimiento implica trozar el fardo, botarlo, cerrarlos y pegarlos. “Sí toma varias horas, por lo menos una persona que tenga buen tiempo haciéndolas, una semana se lleva sin despegarse”, dijo.

Y así como mencionaba Denis Guadalupe, que es mucha tarea elaborarlas, los cortes y los golpes son de lo que tienen que enfrentar ante su elaboración, pero de lo que se vuelven un aprendizaje y marcas por realizar algo que les apasiona.

Bajo la sombra, pero aguantando las inclemencias del calor, por el clima complicado que vive el pescador Denis Guadalupe Burgos García, pasa horas y horas tejiendo, terminando su día con cansancio en sus manos y ojos, pero con una sonrisa en su rostro al saber que va en marcha su atarraya.