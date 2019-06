Taxistas exigen regulación de mandaderos

Guamúchil, Sinaloa.- Con la participación de 80 unidades de taxis inició la manifestación pacífica en la ciudad de Guamúchil, como parte de las manifestaciones realizadas en el estado de Sinaloa y a nivel nacional, contra la operación de plataformas extranjeras.

La competencia desleal que esto genera es la principal afectación desde hace cerca de dos años, los taxistas comentan que han visto la proliferación de los llamados mandaderos por lo que se estima que actualmente serían cerca de 50 motociclistas que operan en el municipio de Salvador Alvarado y que afecta directamente a los taxistas.

Los trabajadores ven mermadas sus ganancias ya que los llamados mandaderos están proliferando y no están siendo regulados. Mientras que a los concesionarios del servicio de transporte público se les exigen las normativas de ley.

El líder de la Unión de trabajadores al volante de Salvador Alvarado, Juan Diego Gaxiola Cázares, informó que "la principal petición es que no le den aprobación a la iniciativa que está presentando el congreso del estado desde el día 5 de abril, que la presentó el diputado de Morena, Apolinar García, es la principal demanda en el estado, es un movimiento nacional transportistas".

Los taxis recorrieron el bulevar Rosales y algunos calles del principal cuadro del centro de la ciudad hicieron una parada en las afueras de la Unidad de Servicios del Estado (USE), en un simbólico acto de protesta.

A muy temprana hora la unión de trabajadores se reunió afuera de las instalaciones de la oficina donde escribieron en sus unidades diversas frases de protesta como "no a la regularización de plataformas extranjeras", " yo apoyo al movimiento nacional de transportistas", "no a las motos de mandaderos", "no a las motos piratas", peticiones que expresan la inconformidad por el impacto que están padeciendo ya que son cerca de 10 mil familias en el estado que dependen de los cerca de 800 trabajadores.