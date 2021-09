¡Tendrán que cumplir! Ayuntamiento de Mocorito deberá de pagar más de 2 mdp a ex policías

Mocorito, Sinaloa.- La situación jurídica para el Ayuntamiento de Mocorito se complica en el proceso de demanda de un grupo de ex policías que solicitan pagos pendientes que suman cantidades millonarias.

La nueva información es que ya salieron dos nuevos requerimientos de pago por la cantidad de más de 2 millones de pesos.

El abogado de los ex policías de Mocorito, Enrique Román Cruz Gastélum, informó que la Sala del Tribunal resolvió a favor de dos ex policías y está en proceso un tercer requerimiento.

Esto fue lo que explicó: “Ya sacó la sala del Tribunal Contencioso Administrativo de Los Mochis dos nuevos requerimientos de pago para dos ex policías que son Daniel y Mirna Yadira, es viuda. En el caso de Daniel trae una condena de 1 millón 300 mil pesos y la señora trae una condena de 1 millón. Ya van a llegar sus requerimientos en los próximos días más tarde la semana que entra para pago, entonces si ellos siguen en la misma postura de no pagar y dar las dádivas que están prometiendo, se iniciará otro procedimiento administrativo y multa nuevamente para todos”.

El abogado comentó que de no pagar continuarán incrementándose las multas y la Auditoría Superior del Estado podría sancionarlos porque no deben de pagar multas si no cumplir, explicó.

Informó que está en la espera de un tercer requerimiento qué podría ser notificado entre el día de mañana viernes 10 de septiembre o el próximo lunes. “Serán destituidos sino pagan”.

“Ya que salga el tercer requerimiento podemos pedir la destitución de todos los funcionarios desde el Presidente, regidores, director de Seguridad Pública por desacato. La próxima semana podría salir ese acuerdo que nos informaran para nosotros seguir el trámite, porque las autoridades no quieren negociar sino que nos quieren dar limosna. No estamos dispuestos a recibir esas cantidades después de tantos años”, señaló el defensor de los ex policías.