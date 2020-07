Tenemos que estar al día o somos obsoletos

Guamúchil, Sinaloa.- Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el abogado Víctor Hugo Espinoza Bojórquez se ha desempeñado por alrededor de 23 años desde diversas trincheras, tanto como abogado litigante y docente, así como en el servicio público.

Víctor Hugo Espinoza ejerce como abogado desde marzo de 1998, pero también permaneció 15 años en el servicio público, “siempre me han llamado la atención las leyes, el conocimiento de los derechos y obligaciones que establece la ley, pero sobre todo, lo que más me ha gustado, es la satisfacción de poder resolver el problema legal que te plantea un cliente”.

Señala que es consciente que esta profesión implica mucho riesgo, más actualmente, pues muchas personas no entienden por completo el ejercicio de tan noble carrera, pensando que el abogado actúa a título personal, cuando lo único que hace es representar los intereses de su cliente, “lo cual nos coloca en situaciones de riesgo constantemente, máxime si como abogado trabajas en la materia penal, donde hay doble riesgo, tanto para el cliente que representas, que muchas veces no está conforme con la defensa o estrategia que estás planteando y el resultado a veces no le favorece en el juicio, o bien, que le favorece y es entonces cuando la víctima u ofendido, o bien su familia, no están conformes con nuestra intervención y es cuando reaccionan de manera adversa hacia uno como abogado”.

Asimismo, desde su punto de vista como docente en la Licenciatura en Derecho, percibe que desafortunadamente la mayoría de los estudiantes que la cursan lo hacen con el objetivo de ingresar a una institución policiaca y no por la convicción propia de ser un abogado litigante y exitoso, “normalmente quieren entrar a una institución policiaca, pero sí hay algunos que se nota que les apasiona la lectura, que es un hábito que todo estudiante de Derecho tiene que adquirir”.

Finalmente, como abogado recomienda mucho a sus compañeros que se mantengan actualizados, pues el derecho es una ciencia en constante cambio, por lo que deben estar atentos a las reformas o creación de nuevas leyes, de lo contrario quedan como abogados obsoletos.

