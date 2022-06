Tener higiene es la mejor vacuna contra hepatitis: Julio César López

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a los brotes de hepatitis de origen desconocido los padres de familia alertas y preocupados por la salud de sus hijos han buscado la manera de vacunarlos contra este padecimiento, pero para la hepatitis A, acción que trae grandes beneficios, según lo manifestó Julio César López Ramos, jefe de la Jurisdicción Sanitaria III en Guamúchil.

No obstante, señaló que tener una higiene correcta al preparar los alimentos de los menores es la mejor herramienta de prevención.

Aclaró que hasta el momento no existen vacunas específicamente para la hepatitis de origen desconocido, ya que aún se continúan realizando estudios para detectar qué virus la provoca, pero destacó que las madres de familia en busca de evitar que sus hijos sean afectados por esta enfermedad o alguna de sus variantes han buscado la manera de vacunarlos, para lo que es necesario que acudan al Sector Salud privado, porque en la actualidad no cuentan en la Jurisdicción con dosis para vacunación, ya que solo se aplican cuando aparecen nuevos.

“Sí hay vacuna (para hepatitis A) pero ahorita la Secretaría de Salud no la está aplicando”, señaló.

Recalcó que es completamente confiable que los niños sean vacunados, pese a que sea necesario comprar la vacuna, porque el Sector Salud privado desde luego que cuenta con las dosis seguras contra la hepatitis A. Y en este punto recalcó que en la Jurisdicción Sanitaria III no cuentan con vacunas para ello, porque las solicitan a la Secretaría de Salud cuando se presentan casos. Sin embargo, señaló que tienen al alcance vacunas contra hepatitis B, que es para mayores de 12 años.

Aprovechó para recomendar a los padres de familia que no cause alarma este padecimiento, porque lo más importante es tener higiene, y esta es una herramienta indispensable para prevenir la hepatitis A, no obstante, dijo que la vacuna de igual manera es una gran forma de prevención.