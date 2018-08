Tesorería ha entregado el apoyo al consejo del Ejido Independencia

Angostura, Sinaloa.- Con documento en mano, el tesorero municipal, Perfecto Alfonzo Ruelas Beltrán, informó que en estos momentos está pendiente darle el recurso a los 23 Consejos Cívicos en el municipio y el apoyo que se le entrega el Consejo Cívico del Ejido Independencia, el cual de hecho no se encuentra en la lista.

El funcionario informó que esto es un convenio que hace la cervecería con los consejos y en esta ocasión Ejido Independencia no aparece. Sin embargo, la Comuna tomó la decisión de apoyar con mil pesos al mes y no los mil 500 que la señora dijo.

El Tesorero Municipal mostró el documento del pago / Fotografía: Jasiel Camacho EL DEBATE

“Yo no sé porque ella no está adentro de los convenios entre el Consejo Cívico y la cervecería, ella no aparece y tampoco he visto algún acta de cabildo en donde se diga que se le va apoyar con esos mil 500 pesos. Lo que si puedo decir y con prueba en mano, que aquí tengo un documento en donde a ella le entregué un apoyo de 3 mil pesos el día 18 de mayo de este año, desde que estamos aquí la hemos apoyado con ese recurso, por lo cual no hace más de un año y cinco meses que se les adeuda”, comentó el funcionario municipal.

Ruelas Beltrán, informó que tal vez, existe la posibilidad de que los comentarios vertidos por la señora, solo sean con la finalidad de perjudicar ya que ha estado recibiendo el apoyo igual que los otros consejos cívicos.