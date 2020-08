Tesorero de Mocorito acusa actuación con tintes políticos por el congreso

Mocorito, Sinaloa.- Ante el rechazo del Congreso del Estado de la cuenta pública del 2018 del municipio de Mocorito, Jaime Enrique Angulo López, tesorero municipal, afirmó que en esta decisión existe un trasfondo político y con miras al proceso electoral del 2021 y no están siendo objetivos en la revisión de los municipios.

El funcionario dijo que tuvo la oportunidad de presenciar la segunda lectura de las cuentas públicas y se pudo percatar de una no tan agradable conducta en los diputados.

Más que una revisión fiscal, el Congreso lucha por tener la razón y el poder, muestra de ello es que se niegan a reconocer las facultades que tiene la ASE”.

Angulo López señaló que las observaciones que se hicieron en la cuenta pública de Mocorito ya fueron solventadas.

“Posiblemente no se entregaron o recibieron en el tiempo que marca la ley y por eso la dejaron fuera. No hay nada de qué preocuparse, ya que no tienen ningún recurso qué reintegrar debido a malos manejos, solamente se señalaron cuestiones administrativas y de cifras contables menores que ya fueron aclaradas”, finalizó.

Por lo tanto, el tesorero aseguró que todo está bien y que no hay de qué preocuparse.