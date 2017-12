Textileros exigirán el pago de uniformes escolares

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a que hace más de cuatro meses que se concluyó con la entrega de uniformes de parte de las textileras en el estado, el presidente de los textileros, Maximiliano Valdez, expresó que no se les ha entregado el pago de más de 65 millones de pesos, lo cual afecta aproximadamente a 80 empresas de la industria textilera.

DECLARACIÓN.

De acuerdo a Maximiliano Valdez, el tema de la omisión de pago no lo tiene del todo claro, ya que no han recibido una respuesta concreta el porqué la falta de pago de dichos trabajos, “el gobierno apenas ha pagado una tercera parte de la cuenta de los uniformes, y ya han pasado más de cuatro meses que terminamos de entregarlos, no nos pagan, no sabemos si es por capricho o revancha, ya estuvimos en lucha porque se conservara el programa en su totalidad y contra la reducción del programa, no sabemos si están actuando intencionalmente desde la Secretaría de Finanzas”.

AFECTACIÓN.

A su vez, el líder textilero mencionó que ante la falta de pago las empresas participantes en la distribución de uniformes están sufriendo afectaciones, en especial los trabajadores, ya que está en riesgo el no recibir el pago de aguinaldo, “están actuando incorrectamente, y el no pago de esta cuenta significa la interrupción alrededor de 80 talleres de costura de todo el estado que no tienen ni para pagar los aguinaldos”.

MANIFESTACIÓN.

Se prevé para el día de hoy a las 11:00 horas más de 100 textileros estén realizando un plantón a las afueras de las oficinas de gobierno, “el día de mañana (hoy) estaremos en protesta en Palacio de Gobierno a las 11:00 horas, con un consiguiente plantón de exigencia de pago a la oficina del señor gobernador, no nos vamos a ir de ahí hasta que nos paguen, nunca nos había pasado esto, los tres primeros años del gobierno anterior nos pagaron oportunamente, ya el cuarto año se complicó, por los problemas de finanzas que traía el Gobierno del Estado, sin embargo, se cumplió con los compromisos”.