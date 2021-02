Tía Mariana, una empresa de Guamúchil con amplia trayectoria

Guamúchil, Sinaloa.- Hoy será un día inolvidable para los propietarios del conocido restaurante Tía Mariana de Guamúchil, y es que el establecimiento recibirá por parte de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) el galardón Empresa de Amplia Trayectoria.

Abel Cuadras, nieto de los fundadores de restaurante, manifiesta que en 1957 sus abuelos emprendieron este proyecto que gracias a Dios, a la dedicación y esfuerzo con el paso de los años se consolidó hasta ser uno de los preferidos de la ciudadanía por la variedad y el buen sazón que poseen los diferentes platillos que ofrece.

“En 1977 mis abuelos les pasaron el restaurante a mis padres y en aquellos años nosotros estábamos chicos y lo único que hacíamos era ayudar en la limpieza de todo el local. Se podría decir que nacimos entre la comida, ya que en aquel tiempo mis padres hacían pan y tamales y nosotros salíamos a venderlo y ya más grandes, como de 16 años, aprendimos a hacer machaca.

El restaurante Tía Mariana, así como se ve así ha sido siempre, pues donde están las mesas era la cochera de la casa del señor Darío Castro, un empresario, y todo se adecuó. En 1987 mi esposa y yo entramos de lleno al negocio, ayudando en todo lo necesario a mis padres porque en ese tiempo había mucho movimiento aquí y por eso permanecía abierto hasta las 01:00 horas de la mañana cuando se abría a las 06:00 horas, entonces las cargas de trabajo ya eran menores, durante el día mis padres y nosotros por la tarde-noche.

Esta ha sido siempre una empresa familiar que se ha mantenido y pasado de generación en generación pese a que cuando salí de la universidad me ofrecieron trabajo en Chiapas y le dije a mis padres que me iba ir y no me dejaron, mejor me dieron ellos el trabajo aquí en el restaurante como encargado de las 16:00 horas hasta las 22:00 o 23:00 horas y las ganancias al 50 por ciento.

Gracias a Dios durante más de 60 años hemos tenido trabajo y lo más placentero que hemos tenido es que nunca se ha atravesado por alguna crisis, al contrario, hemos ayudado a familiares a salir adelante que sí han estado en crisis. Claro, reconocemos que sí se han presentado bajones en las ventas, más ahora con esto de la pandemia, pero por fortuna no ha sido muy drástico.

El restaurante Tía Mariana nos da un bienestar y nunca nos ha faltado trabajo, mis hijos están estudiando y es una gran satisfacción estar aquí haciendo las cosas con gusto y pasión, pues se ya vamos hacer las cosas hay que hacerlas bien y satisfacer la demanda del cliente en lo que pida lo más pronto posible, esa es una clave del éxito”, afirma Abel Cuadras, propietario de restaurante Tía Mariana, empresa de amplia trayectoria en Guamúchil.