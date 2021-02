Tianguis del Centauro inicia hoy su reapertura, Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Después de casi un año de haberse retirado de este bulevar a causa del Covid-19, los vendedores del Tianguis del Centauro hoy por fin pudieron regresar y ofrecer sus productos a la ciudadanía de Salvador Alvarado.

Ante esta situación la mayoría de los comerciantes expresaron sentirse gustosos por el hecho de que ya tendrán un ingreso más confiable para llevar a su casa ya que anteriormente tenían que ingeniárselas para poder llevar alimento a su mesa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La señora Martha Luz Sanchez Cabrera, aseguró que fue un año muy difícil y complicado para ella y su familia ya que en esos momentos no contaba con otro empleo, pero a raíz de que las autoridades tomaron la decisión de retirarlos de manera temporal de este concurrido bulevar, ella comenzó a buscar otras opciones.

Leer más: Realeza en la historia del carnaval de Angostura

"Como no tenía dinero a causa de no poder trabajar aquí en el tianguis, tuve que hacer capirotada y venderla en la casa. Con eso me sostuve por un tiempo pero sí necesitaba vender ropa porque lo que ganaba era muy poco”.

Por su parte el señor Elias Beltrán López, destacó que ya tiene 9 años vendiendo en este lugar y que durante ese tiempo, esta actividad ha sido su único ingreso. Agregó que ya está acostumbrado a madrugar los fines de semana para poner su puesto y ofrecerle a los clientes su ropa.

Autoridades se encuentran vigilando el lugar / Foto: Dalia Sagaste

Silvia Ríos Valenzuela, dijo que ya están más satisfechos porque ella considera que durante esta pandemia, ellos como vendedores fueron de los más afectados y han sido los últimos en regresar a trabajar. Pero agradeció que ya por fin están vendiendo.

La señora Hilaría Lara, explicó que la única inconformidad que ella y otros comerciantes tienen es que las autoridades no respetaron el acuerdo que se tenía.

“Nos movieron de lugar y está bien porque así habíamos quedado pero lo que no se respetó fue el hecho de que la sana distancia entre puesto y puesto. Se suponía que estaría un puesto sí y otro no, pero hay muchos que estamos juntos, entonces no le veo el caso de que no nos dejaron trabajar”.

Por último Norma Martinez, explicó que ya era justo y necesario que los dejaran trabajar porque muchos no contaban con otra opción de trabajo.

Algunos de los vendedores llevaban gel antibacterial para ofrecer a sus clientes, y todos portaban cubrebocas, lo único que se pudo observar es que no todos los puestos cumplían con la sana distancia.

Leer más: Angostura registra hoy nuevos contagios y un fallecido por Covid-19

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, (SPyTM), realizó algunos recorridos por el lugar para verificar que las cosas no se salieran de control.