Tiene el sueño de ser ingeniero mecatrónico

Guamúchil, Sinaloa.- A diferencia de otros niños de su edad, a José Eduardo Camacho Bernal, le gustan mucho las matemáticas, esa pasión lo llevó a ser merecedor del segundo lugar de las Olimpiadas del Conocimiento Infantil de la zona 011, donde participaron 400 alumnos. En la visita a su escuela Agustina Ramírez, compartió uno de sus sueños: ser ingeniero mecatrónico, no sólo para crear sino para ayudar a los demás, relata.

El alumno José Eduardo Camacho Bernal, hijo de Mónica Bernal Gutiérrez cursa el sexto grado de primaria en la escuela Agustina Ramírez, a su corta edad, ya tiene definido cuál será su profesión universitaria.

“Quiero ser un ingeniero en mecatrónica, me enteré por la robótica. Investigué sobre esto y descubrí que había ingenieros mecatrónicos y me gustó. Porque pueden hacer diferentes cosas, aunque todavía no he investigado más a fondo pero me gustaría más que nada para ayudar, no tanto para crear juegos”, expresa.

Al preguntarle qué es lo que quieren los niños de su edad, sorprende su respuesta ya que, para él el estudio tiene un significado muy importante en su vida. A la pregunta, ¿qué deben hacer más los niños, jugar o hacer tareas?, sin dudarlo dijo “más tareas y menos juego”. Sin embargo, reconoce que le gustaría que en su familia se le permitiera jugar más tiempo, porque a veces sólo le dejan divertirse una hora.

Su pasión por el conocimiento aflora de nuevo y nos comparte porque le gustan tanto las matemáticas: “Más que nada lo tengo desarrollado por familiares y también me ayudan”. Parte de sus logros se los debe a sus maestros, pero dice no tener ningún favorito porque “todos son importantes”.

José Camacho expresa que ser niño es tener libertad, ser libre. Con tono serio y muy cordial, envía un mensaje muy valioso a todos los niños y niñas, con motivo de la celebración del día del niño, que se festeja hoy en todos los rincones del país: “Que estudien mucho, que le echen muchas ganas”.

Este día José Camacho celebrará el día del niño en compañía de sus compañeros, en una amena fiesta que se realizará en la escuela. Aunque no se mostró muy emocionado por la fiesta, porque dice ser una persona “calmada”, festejará a su manera, en compañíde sus amigos y sus estimados maestros y maestras.