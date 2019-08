Toma protesta Alejandra Zámano como síndica suplente

Guamúchil, Sinaloa.- Con motivo del anuncio de la síndica procuradora del permiso de licencia por tres meses, se llevó a cabo la sesión extraordinaria número 9 en Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. La síndica señaló que los motivos por los que ausentará del cargo son por salud, pero que este departamento no será afectado en su operatividad.

Al inicio de la sesión se aclaró que dicha solicitud no se sometería a aprobación ya que la ley establece que la simple solicitud de permiso de licencia es procedente de su separación y no se le puede negar dicha solicitud, explicaron regidores.

Pero no todos los regidores despidieron con flores a la síndica, sino todo lo contrario, se le señaló la forma incorrecta de solicitar el permiso y la falta de legalidad al presentar el informe de labores, así lo expuso el regidor Romeo Gelinec Galindo Izunza: "No debemos a nueve meses seguir violentando las leyes y reglamentos, la forma de solicitar el permiso no fue la correcta, pero siempre estamos abiertos al diálogo. Tenga cuidado en hacer una cosa y decir otra".

Sin más preámbulo se procedió a la toma de protesta de quien estará a cargo de la sindicatura de procuración en calidad de suplente, Alejandra Zámano Mejía. El presidente municipal, Carlo Mario Ortiz Sánchez, le señaló que esta es una de las áreas de mayor importancia en la administración municipal y le exhortó a seguir trabajando con compromiso.