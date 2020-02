Toman la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez

Angostura, Sinaloa.- Hoy por la mañana una gran cantidad de padres de familia se unieron y tomaron la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, de la comunidad La Palma, Angostura para exigir que no se cambie al subdirector del plantel, Miguel Guadalupe López Sotelo, pues supuestamente esta acción se da por tintes políticos ante los cambios que se avecinan en la sección 27.

Alrededor de 105 niños lamentablemente no tuvieron clases al no poder accesar a las aulas. Los padres de familia respaldan el buen trabajo que ha venido desarrollando el maestro y con pancartas en las manos, le piden a la secretaría de Educación Pública tomar cartas en el asunto y poner orden para que la educación de los niños no se vea más afectada en días posteriores dado a que si no hay respuesta positiva a la petición, se va a seguir la toma de la escuela.

La señora Claudia Valdez Rivera explica que están defendiendo y apoyando al profesor Miguel Guadalupe Lopez dado a que es muy bueno en su desempeño y el trato con los niños, por tal motivo, no quieren que sea cambiado a otra escuela hasta no cumplir el ciclo 2019-2020.

"Hicimos esta manifestación para respaldar al profesor y que todo siga en la normalidad como se venía dando, además que queremos que no se nos vaya. Si no hay solución al problema nosotros no vamos a mandar a los niños a la escuela", asegura la señora Claudia Valdez Rivera.

Los padres de familia respaldan al subdirector. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Por su parte, el profesor Miguel Guadalupe López Sotelo detalla que con esta acción siente el respaldo de los padres se familia y les agradece el apoyo.

Además comenta que siente que sus superiores están trastocando sus derechos a través de un documento, donde le notifican su cambio a otro plantel educativo de manera sorpresiva y sin haber concluido el ciclo.

"Creo que esto son fines políticos los que se están manejando, cosa que no debe de ser en los planteles educativos, pues me están argumentando que los tres días que solicité permiso sin goce de sueldo, yo estaba haciendo propaganda y trabajos políticos a favor de un determinado proyecto de cara al proceso de cambio que se avecina en la sección 27.

Considero que no se deben de inmiscuir temas políticos cuando los maestros estamos trabajando y para los procelitismos hay tiempos. Con todo respeto de manera escalonada en el sector primaria, están trastocando mis derechos y tengo documentos que me avalan y lo peor del caso es que ya me llegó la orden que soy movido a otra escuela.

No se vale lo que están haciendo y lo único que queremos y solicitamos es que respeten lo acordado al iniciar el ciclo escolar y hacer caso omiso a esa orden que está a destiempo o lo quieren politizar", comenta el profesor Miguel Guadalupe Lopez Sotelo.