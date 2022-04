Toman protesta síndico municipal de Cacalotita en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Tras una intensa campaña electoral y el proceso de votaciones el pasado domingo 27 de marzo, finalmente hoy se tomó protesta al síndico municipal de la sindicatura Villa Benito Juárez en Salvador Alvarado.

Jorge Leopoldo Inzuzna Félix tomó protesta como nuevo síndico de Cacalotita, quien obtuvo 382 votos a su favor, mientras que en Villa Benito Juárez resultó electo el ciudadano Carlos Humberto Cuadras Bojórquez con mil 361 votos a su favor.

Por su parte, los comisarios tomaron el cargo de las 33 comunidades que suman ambas sindicaturas.

Durante la sesión, se dio a conocer que únicamente se presentaron dos planillas para comité de participación ciudadana, en la sindicatura de Villa Benito Juárez y en la comunidad de El Taballal, mismos que fueron validados ante el Consejo Electoral.

El comité de participación ciudadana de Villa Benito Juárez quedó conformado por su presidente Carmen Julissa Cervantes Verduzco, su secretaria Yolanda Peñuelas, su tesorero José Humberto Gaxiola, vocal de desarrollo comunitario José María García, vocal deportivo Selma Quintero y su vocal de fomento cultural Reynaldo López.

Por su parte, en la comunidad de El Taballal el comité de participación ciudadana quedó a cargo de su presidente María Pérez, su secretaria Leydi Navarro, tesorero Eneyda Olivas, vocal de desarrollo comunitario Ángel Bojórquez, vocal deportivo Bertha López, y su vocal de fomento recreativo cultural Oneida Bojórquez.

No obstante, no se validó la elección del síndico municipal de Villa Benito Juárez, Carlos Humberto Cuadras Bojórquez, ya que se presentaron dos recursos de impugnación, por lo que su validación o no del cargo se dará a conocer hasta que se aclaren las inconformidades.