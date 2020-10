Tortillerías de Angostura están en la mira de Protección Civil

Angostura, Sinaloa.- A raíz de algunos incidentes que se han presentado en diferentes establecimientos, la dirección de Protección Civil de Angostura puso en marcha de manera urgente el programa de análisis y supervisión de tortillerías en todo el municipio y descubrió que la mayoría, específicamente las ubicadas en la zona sur, no cuentan con ninguna medida de seguridad, lo que indica que en todo momento está en riesgo la integridad física de los empleados.

José Luciano Castro Bojórquez, titular de dicha dirección, expresa que ya les pusieron un ultimátum para que a la brevedad elaboren su plan de contingencias y además coloquen en puntos estratégicos del negocio los respectivos extintores, de no cumplir con estos requisitos se harán acreedores a fuertes sanciones que podrían llegar hasta en el cierre de la tortillería.

"En este momento tenemos bajo estricta vigilancia a estos negocios en todo en municipio porque lo que buscamos es prevenir riesgos de accidentes entre los trabajadores, ya que ahí se maneja el gas LP y el fuego constantemente.

El problema de la falta de seguridad es grave, la mayoría no cuenta con las medidas y por lo tal, en un primer aviso, les estamos recomendando que a corto plazo, a más tardar 15 días, ya tengan su plan de contingencias, trazadas sus rutas de evacuación y también colocados sus respectivos extintores.

Supervisamos alrededor de siete tortillerías en La Reforma y Gato de Lara y descubrimos que seis no tienen nada de seguridad pero hicimos compromisos serios con los responsables y en 15 días seguro ellos van a tener ya el equipamiento necesario a la mano, ya que esto es vital y de mucha importancia dado a que si Dios guarde la hora se llega a presentar un incidente se pueda combatir rápido y con eficacia.

No sé si será por la cultura que impera en las personas pero el mayor problema de falta de seguridad en las tortillerías lo tenemos en la zona sur del municipio, aquí en la cabecera estos establecimientos sí tienen sus medidas pero no debemos de confiarnos de que no va a pasar nada porque estos negocios trabajan con gas y fuego y eso es muy peligroso, es un gran riesgo latente en que está ahí", asegura José Luciano Castro Bojórquez, director de Protección Civil en Angostura.