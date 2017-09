Tortillerías podrían cerrar a causa de ambulantaje

Guamúchil, Sinaloa.- Las tortillerías del municipio de Salvador Alvarado que tienen años produciendo o, incluso las que van iniciando, han tenido que cerrar porque no les es redituable debido a que no hay ventas a consecuencia del ambulantaje, así lo dio a conocer la líder tortillera alvaradense, Xóchitl Mejía López.

CIERRE DE EMPRESAS.

En lo que va de este año no han cerrado tortillerías, no obstante, la mayoría elabora entre un saco o saco y medio, lo cual no les es redituable, pero se han mantenido porque son personas adultas que no tienen otra fuente de ingreso de dónde sobrevivir el día a día. Asimismo, recalcó que se prevé que vayan a cerrar mínimamente 10 tortillerías, entre ellas las que se encuentran en las colonias 10 de Mayo, Las Garzas, Satélite y en una comunidad, entre otras.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE.

De igual manera, Mejía López hizo énfasis en que los negocios que solamente tienen tortillería son los que están en una situación más critica, ya que no tienen de dónde más sustentarse, por ello son quienes están más vulnerables a cerrar.

“La verdad es que el que tiene pura torillería, ahorita anda sufriendo mucho”, dijo.

PROBLEMA.

La líder tortillera, comentó que hace algún tiempo, desde que llegaron los súpermercados, han tenido problemas, ya que a raíz de ello surgió el ambulantaje, quienes por cierto, muchos de ellos no cumplen con el decreto que tiene el Ayuntamiento. Aseguró que desde el momento que están vendiendo tortilla ya están violando las reglas. Asimismo, informó que acudieron a las grandes tiendas a dialogar con los gerentes para que les vendieran de cinco kilos por cliente ya que hay personas que compran entre los 10, 15 y 30 kilos y los venden en las calles, sin embargo, no pudieron hacer nada.

ALARMA.

Por otro lado, expresó que los que hacen ambulantaje están vendiendo la tortilla entre los 10, 12 y 13 pesos, sin embargo, no venden los kilos completo, por ello hacen un llamado a la ciudadanía para que compren en las tortillerías ya que están recién hechas, están los kilos completos e incluso con mejor higiene; aunado a ello, las personas que hacen ambulantaje tienen las tortillas desde las 04:00 horas, por lo que a las 8:00 horas están sudadas y mojadas.

“Antes, las personas se comían las tortillas calientitas, pero ahora los negocios están solos porque no se vende, invito a la ciudadanía para que se coma la tortilla calientita y recién hecha”, mencionó.