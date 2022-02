Trabajadoras de la Guardería Canaco del Évora realizan paro laboral por falta de pago

Sinaloa.- Con el firme propósito de ser escuchadas, trabajadoras de la Guardería Canaco del Évora de la ciudad de Guamúchil realizan una manifestación en sus instalaciones por falta de pagos y otras inconformidades.

Tras un historial de violaciones a sus derechos laborales, las trabajadoras de esta guardería sostuvieron un paro laboral, esto por razones de falta de pago de esta reciente quincena y recibir solamente la mitad del pago acordado correspondiente a su aguinaldo del año anterior.

Todo empezó cuando el día de ayer no recibieron su quincena como era debido, por lo que esta mañana nuevamente revisaron si el pago ya se había efectuado y al ver que no era así, hicieron el llamado a las autoridades para que acudieran al plantel y poder recibir una explicación, sin embargo, no asistieron, debido a ello decidieron manifestarse con un paro laboral.

“Creo que damos un buen servicio y los papás están conformes con nuestros cuidados, no sé qué pasa con la gente de Canaco que no hicieron ese pago”, informó una de las empleadas del parvulario, Martina Rivas.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 16 de febrero sobre Covid-19

Son alrededor de 34 mujeres las que se quedaron sin sueldo en lo que va de esta quincena, pues hasta el momento no han recibido su pago salarial como lo marca la Ley. Al manifestarse e insistir, la respuesta que recibieron fue que la Canaco no tiene fondos para la guardería, así que el personal de esta guardería mantendrá el paro laboral hasta que las autoridades correspondientes respondan adecuadamente.

“Esto fue lo que detonó, pues desde diciembre solamente se nos dio la mitad del aguinaldo, y los ajustes de aumento de sueldo se registraron ante el IMSS pero a nosotros nunca se nos reflejó, también nos retiraron las prestaciones de despensa que teníamos, esto no es nuevo, por eso nos estamos manifestando”, explicó otra de las trabajadoras.

Cabe mencionar que la directora del plantel fue reemplazada al tomar posesión la nueva administración 2021-2024, y que la directora actual presentó su renuncia el día de ayer al enterarse de las inconformidades que continúan sin atenderse por parte de los dirigentes.

Leer más: Atienden en Sinaloa a 105 niños, pacientes de cáncer infantil

Debido a la protesta, serán 107 niños que no se atenderán el día de hoy por el paro de labores, pues las empleadas afirmaron que no trabajarán hasta que se llegue a un acuerdo con los dirigentes.