Trabajadores sí reclaman el reparto de sus utilidades

Guamúchil, Sinaloa.- Después de junio es la fecha en que los trabajadores que no hayan sido informados respecto a la entrega de utilidades o no de parte los empleadores, o no hayan recibido el pago, deben acudir a la Dirección del Trabajo y Previsión Social (DTyPS) a interponer su queja.

El reparto de utilidades es un derecho que tienen todos los trabajadores, a partir a las ganancias que se generan en la empresa. De acuerdo a lo que establece el artículo 127 de la Ley federal del Trabajo.

“Las personas morales, las empresas, tienen hasta el día 31 de mayo para realizar el pago de utilidades, y las personas físicas, los patrones, hasta el día 29 de junio”, informó el procurador de la Defensa del Trabajo, de la Dirección del Trabajo y Previsión Social (DTyPS), en Sinaloa, José Mario Orenday Sillas.

Si después de estas fechas no se le informa al trabajador si hubo o no hubo reparto de utilidades, pueden presentarse a cualquiera de las procuradurías del Trabajo, ubicadas en este municipio, así como en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave y El Rosario.

El procedimiento es solicitar un citatorio, para que se presente el representante de la empresa y compruebe si realizó o no dicho reparto, correspondiente al ejercicio fiscal de un año, explicó el procurador.

Orenday Sillas señaló que a pesar de que en el año 2018 se recibieron más de 200 denuncias, solo una de estas no fue resuelta y actualmente se encuentra en trámites. Reconoce que ahora los trabajadores están más informados acerca de los derechos laborales y sí reclaman más las utilidades. El importante llamado a los trabajadores es a estar informados sobre este derecho laboral.