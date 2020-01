Trabajan ante la falta de apoyo por parte de los hijos

Guamúchil, Sinaloa.- Llegar a la tercera edad y seguir trabajando es una realidad que viven una parte de los abuelos. “Hay poco apoyo de parte de los hijos”, o nada, fueron las respuestas de la mayoría.

Consuelo Murillo no lo niega: “No hay apoyo de los hijos. Tenemos que trabajar para mantenernos”. La madre de cinco hijos comentó que solo una hija le apoya. Su compañera de trabajo como empacadores de una tienda departamental, María Glafira López Díaz, de 68 años, compartió la misma respuesta. “Me apoyan muy a lo largo, no se hacen cargo. Cómo voy a estar esperando a ver de dónde me cae”, dijo.

Griselda Meza Bueno es madre de seis hijos, pero no puede depender de ellos porque le ayudan muy a lo largo, pero también ve la parte positiva: “Nos sirve de terapia para no estar pensando cosas y estar todo el día en la casa”, expresó.

En el caso del empacador Eleno Ureta Rubio, de 72 años, la situación pareciera ser distinta cuando dijo: “Todos me ayudan, tengo 13 hijos”, pero al preguntarle que cada cuánto, reconoció que es muy a lo largo. Para él, además de un ingreso, es una forma de mantenerse productivo, “porque si no me enfado”, resaltó.

La comerciante por más de 30 años, Bertha Bojórquez Gaxiola, comentó que sus hijos sí se preocupan y que trabaja porque es positivo para estar productiva, pero tampoco afirmó que depende de sus hijos. El vendedor de frutas y verduras, Miguel Ángel Valdez, opinó diferente: “Hay muchos factores por los que trabajamos, por sentirnos productivos, también por abandono de los hijos, pero también a veces no tenemos el apoyo por la forma en que tratamos a los hijos”.

En el caso de los abuelos que pertenecen a los grupos del Inapam del DIF, de los cerca de 250, a un promedio de 50 adultos se les ha expedido una carta desde hace dos años aproximadamente a la fecha para ingresar a un centro laboral, informó su presidenta, Hilda Pérez Giusti.