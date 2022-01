Trabajan en definir el estado de las obras inconclusas en Mocorito, Sinaloa

Mocorito, Sinaloa.- El Órgano Interno de Control en Mocorito, Sinaloa, presidido por Macario López López, ya se encuentra trabajando en busca de aclarar la situación que rodea a la obra del parque Infonavit, un proyecto que quedó inconcluso durante la Administración de Guillermo Galindo Castro.

López López señaló que para llegar a una conclusión es necesario indagar según lo indica la ley, y solo así se puede aclarar si hay o no alguna falta administrativa.

Mencionó que ya se encuentran trabajando en ello y revisando cada aspecto de la obra, para detectar a las posibles personas involucradas en el proyecto, para una vez teniendo una idea clara de cómo cerró la obra y bajo qué lineamientos, citar a los inmiscuidos en ello y permitirles mostrar las pruebas correspondientes, así como también desahogar pruebas, comparar la información que ya se tiene con la que estos compartan, y de esta manera se logre obtener un dictamen y que se continúe un proceso, hasta llegar a un dictamen y de tener en claro si hay una posible falta administrativa, y posteriormente pasar al área de sustentación. En este punto, comentó que este es un proceso largo.

Expuso también que la ley señala que de encontrarse anormalidades se aplicará un castigo a quien sea necesario, no obstante, no mencionó qué tipo de sanción se puede aplicar, ya que difieren y se aplican en base al resultado obtenido. “Todo va a depender de qué resulte en el proceso de investigación”, comentó.

Macario López comentó que a raíz que se dio a conocer la situación de esta obra se han dado a la tarea de realizar un análisis en general para detallar si hay o no más obras que de igual manera debieron de haberse finalizado, para buscar dar seguimiento y llegar a concluir cada tema o buscar la manera de hacerlo, y para confirmar o descartar la existencia de más proyectos inconclusos.

“Nosotros vamos a actuar conforme a la ley”, aseguró el titular del Órgano Interno de Control.

Señaló que respecto a las obras que se encuentran investigando, como el proyecto del parque recreativo Infonavit, aún no se ha comprobado oficialmente si hay o no faltas administrativas, porque primero es necesario que se realicen los estudios necesarios para determinarlo, por lo que de momento no se puede declarar la realidad detrás de todos estos proyectos inconclusos.