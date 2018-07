Un trabajo muy familiar el del señor Rafael Obeso

Angostura, Sinaloa.- Los familiares cada vez son más raros. En estos tiempos el que tiene dinero rápidamente quiere comprar todo un negocio y nada más andar dando órdenes.

Sin embargo, quienes cuentan con un trabajo que ha sido el sustento del hogar nadie quiere venderlo, al contrario, busca la manera de cómo ir integrando a los hijos o hijas para que el negocio dure más años en el núcleo familiar. Esto es lo que hizo el señor Rafael Obeso de Angostura.

Uno de los llanteros más reconocidos en la cabecera municipal de Angostura, quien tiene más de 50 años en este trabajo, el cual ha servido para sacar adelante a la familia. Tanto ha significado para él este negocio, que en un momento todo aquel hijo que ya estaba en la edad de que aprendiera, lo iba instruyendo, ahorita todos saben al menos andar desponchando las llantas, pese a que no todos siguen en este oficio.

"Estamos muy a gusto trabajando, gracias a Dios, aquí sacamos para la sopa. Ahorita me está ayudando un hijo, por lo cual entre los dos podemos sacar el trabajo diario. Yo tengo como 50 años como llantero, no siempre he estado en donde mismo, este taller que ve tiene más de 20 años".

Rafael Obeso desembuchó que la herramienta que tiene es la misma con la que empezó, dijo que es complicado el actualizar todo el taller porque las cosas son muy caras.

Mencionó que el poder adquirir una plancha para el sellado de los parches está arriba de los 30 mil pesos, dinero que se le complica porque mejor prefiere llevar la comida al cantón que gastarla en algo tan caro como es esto. También dice que al principio no se daba cuenta pero ahora sí, este trabajo ha apoyado en algo fundamental para la familia, además de estar unidos, le echó la mano para tener una relación más cercana con sus hijos, por lo cual generó ese lazo familiar más fuerte y con más confianza para las cosas.

Ahorita, explicó que les está yendo bien, en la cabecera municipal es el único taller donde se dedican más que nada a desponchar llantas de las motocicletas, por lo tanto a diario están trabajando en 30 motos, esto es lo que tiene preparado tanto al taller como a toda su familia en Angostura.