Tránsito Municipal de Angostura exhorta a motociclistas a usar el casco para prevenir muertes

Sinaloa.- Usar el casco se ha vuelto la diferencia entre vivir o morir, pues de acuerdo al comandante de Tránsito Municipal del municipio de Angostura, Sergio Espinoza López, los accidentes fatales en los motociclistas son en su mayoría por no portar el casco debido.

Ante el tema, dio a conocer que de acuerdo al índice de accidentes que se tienen registrados, el mes anterior se contabilizó un 30 por ciento de percances, dentro de ellos un fallecido, así como otra persona más lesionada de gravedad, mientras en lo que va del presente mes se tiene registrado solo un percance sin lesionados.

“Mayormente, donde participa una motocicleta, sale lesionado con heridas graves que tardan más de 15 días en sanar”, mencionó.

Si de faltas se habla, el comandante de Tránsito Municipal destacó que se detienen de a 4 a 7 unidades por andar en exceso de velocidad, así como también por andar sin luces y no obstante, por no traer el casco, que ayuda mucho a que una persona no sufra heridas de consideración, así como que no pierda la vida.

Lamentablemente, la poca cultura de seguridad ciudadana de los motociclistas que creen que por usar una moto no necesitan usar el casco, cuando están poniendo el riesgo su vida. Espinoza López recalcó que es muy importante que todo conductor use el casco debido, así como cuente con su licencia de conducir, esto para evitar riesgos y así protegerse correctamente.

Cabe mencionar que los conductores de las unidades ligeras corren grandes riesgos en los accidentes de tráfico, en particular de traumatismo cráneocefálico, debido a los grandes golpes que sufren al momento de impactarse contra la tierra o bien, el pavimento, al no portar el casco, que es una herramienta que sin duda alguna en todo momento se debe portar.

Aunque es difícil de creer, muchas personas están en contra del uso de estos elementos de seguridad, lamentablemente muchos motociclistas fallecen o se lesionan gravemente en accidentes.

Se ha comprobado que el uso del casco puede salvar la vida tanto del conductor como del pasajero, porque reduce el impacto de las lesiones o daños en el cráneo, por eso es muy importante que aunque se salga a una parte cercana se cuente con el casco, primeramente para evitar sufrir riesgos, y segunda, resultar ser infraccionado debido a que para los elementos es de suma importancia se cumplan con todas las indicaciones, y una de ellas es portarlo.

Para un motociclista, el uso de este elemento debe ser tan importante como lo es el cinturón de seguridad.