Transporte urbano de Guamúchil no cumple con la sana distancia

Guamúchil, Sinaloa.- Actualmente la afluencia de pasajeros en el transporte urbano de Guamúchil, ha disminuido comparado con el mes de diciembre del año 2020, pero aun así se ha detectado una gran cantidad de personas que utilizan este medio de transporte de manera cotidiana debido a que lo requieren para trasladarse a sus empleos y demás obligaciones, lo que ha causado que los camiones urbanos de cierta forma incumplan con las normas de sanidad, y es que algunos de los ciudadanos comentaron que los choferes suben a más personas de las que deberían.

Elizabeth Cuevas Sánchez comentó que en ciertas horas del día ha notado que los camiones van más llenos y que no se cumple con la sana distancia. Dijo además que hay algunos que no cuentan con el gel antibacterial pero otros sí.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Reconoció que no le ha tocado ser testigo de que alguien se suba sin cubrebocas, y que incluso los conductores no permiten que los pasajeros aborden el transporte si no lo portan. Expresó que a pesar de que no cumplen con unas medidas, sí cumplen con otras.

“Yo pienso que aunque ya estén llenos siguen subiendo a más personas porque no les sale dar la vuelta completa con poco pasaje, y también puede ser que les dé pena dejar a las personas paradas en las esquinas de las calles esperando el transporte, porque hay pocos camiones y si las personas van al trabajo pueden llegar tarde”, comentó.

Por su parte, el señor Alfonso Espinoza Olguín dijo que rara vez se sube a los camiones porque le da miedo contraer el virus, y que desconfía mucho del transporte público porque nadie le asegura que los choferes de éstos los desinfecten, pero también explicó que no le queda otra opción y cuando es necesario aborda uno.

“En las pocas veces que me ha tocado subirme a un camión urbano he notado que suben a todas las personas, no dejan sentido a nadie”, citó.

Leer más: Revisiones en seguridad sanitaria y Protección Civil van a la par en Guamúchil

Destacó que en el mes de diciembre del año pasado evitó salir un solo día a la colonia Centro, porque no cuenta con un carro particular y no quería subirse al camión, además que dijo que el Centro en esas fechas representa un peligro para todos.

Por último, la joven Armida Martínez Jiménez dijo que a ella el virus ya le llegó, y que para acudir a su empleo es necesario que aborde un camión, por lo que dice que diariamente observa cómo los transportes van llenos de personas y en ocasiones hasta van muy recio.