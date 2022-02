Tras dos meses sin paga renuncia delegado de la Jumapam en Pericos, Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- "Nadie es indispensable aquí", fueron las palabras que dijo Ricardo Camacho, ex delegado de la zona sur de la Jumapam de parte de la alcaldesa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, cuando presentó su renuncia tras un par de meses de laborar y no recibir paga por su función.

Tras dos meses de constante trabajo y esfuerzo como delegado de la zona sur de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (Jumapam), Ricardo Camacho presentó su renuncia el día de ayer a la presidencia municipal vía mensaje de WhatsApp.

"Tenía dos meses trabajando sin paga, es cierto que no tenía un contrato oficial pero fue ella quien me ofreció el trabajo", expresó el exdelegado.

Durante su tiempo de trabajo, Ricardo Camacho colaboró arduamente, atendiendo las fugas de la comunidad y visitando a las familias para animarles a pagar su servicio de agua, tal así que se recaudó el doble de ingreso en tan sólo esos dos meses de trabajo.

Argumentó además que en muchas ocasiones, él mismo tuvo que pagar las refacciones de su propia bolsa, después tenía que realizar la factura y esperar a recibir el dinero hasta "cuando ellos quisieran", en palabras del ex delegado.

"Ni carro me dieron, si se presentaba una fuga yo tenía pagar la tubería, sí se me pagó el material, no lo niego, pero batallaba para que lo hicieran", comentó Camacho.

El exdelegado de la zona sur aseguró que hizo cuanto estuvo en sus manos para ejercer su cargo de forma honesta y eficiente, pues hasta organizó reuniones en el pueblo para dialogar con los habitantes e invitarles a pagar sus servicios de agua.

Por lo que le parece una injusticia el trato que recibió de parte de las autoridades municipales, ya que no fue hasta que presentó su renuncia de manera informal cuando recibió sus dos meses de salario. Al parecer, las autoridades ya tienen a una persona preparada para ocupar el mismo cargo dijo.