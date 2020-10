Tras gestiones con dependencias federales, alcaldesa de Angostura regresa con esperanzas

Sinaloa.- La presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, continúa realizando gestiones ante el Gobierno federal con la esperanza de que algunas de las dependencias visitadas hace unos días rindan frutos en el corto y mediano plazo.

A su regreso de Ciudad de México, detalló cuál fue el motivo de su visita y las dependencias recorridas. “Seguimos al pie de la lucha con mucha fe y con mucha esperanza, de que a pesar de que ha sido un año crítico, resulte una esperanza para Angostura de que se escuchen las gestiones. Han sido muchas las solicitudes que hemos tenido”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Informó que solicitó nuevamente a Banobras el apoyo para conocer si hay algunos proyectos que se puedan llevar a cabo en el municipio. También se revisaron los proyectos pendientes ante la Secretaría de Hacienda que han estado por mucho tiempo sin concretarse.

Ante Pemex, se insistió en el apoyo solicitado con diésel. A pesar de que la respuesta fue de nuevo negativa con el argumento de que no se puede apoyar al municipio debido a que no se cuenta con un lugar en la región donde se podría apoyar, la alcaldesa comentó que se les expuso a la dependencia que hace años, en otras administraciones, se ha apoyado al municipio, y que la falta de un lugar no ha sido un límite porque se ha encontrado la forma de apoyarles, por lo cual se quedan a la espera de una nueva respuesta.

El cierre del año se acerca y los recursos son insuficientes en los ayuntamientos para un buen cierre, por lo que una de las prioridades en estos momentos es concretar gestiones.

Montoya Martínez concluyó que necesitan “moverse” porque son escasos los recursos, y el ingreso que percibe el Ayuntamiento es insuficiente para atender todas las necesidades.

“Sigo gestionando y no paro”, reiteró. Una de las solicitudes más constantes sigue siendo en servicios públicos, pero por lo pronto habrá que esperar a que la federación responda antes del 2020.