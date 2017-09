Tras la lluvia se inundan en la colonia Cuauhtémoc

Guamúchil, Sinaloa.- Sin duda alguna la molestia fue la que predomino luego de que se suscitara la tremenda lluvia hoy por la tarde, ya que algunas de las viviendas de la colonia cuauhtémoc que se encuentran cerca de la zona céntrica sufrieron inundaciones, algo que no esperaban ya que unas horas antes el sol era el que predominaba.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE.

Por su parte, la vecina María del Carmen Angulo comentó que tiene 50 años viviendo en la colonia cuauhtémoc, no obstante desde entonces ocurre el mismo problema, señaló que si las lluvias son leves o fuertes el agua siempre trata de meterse a las casas debido a que el agua que viene de la zona céntrica tiene cause, corre por su calle y llega hasta el arroyo que se encuentra en la colonia, mismo que aseguro que no esta desazolvado por lo cual el agua no circula y se queda estancada ocasionando que la calle quede como otro arroyo así como también que se meta a sus viviendas.

“Hago un llamado alas autoridades para que pongan más atención de las personas que vivimos en las partes bajas porque el agua se queda estancada y no se va, porque al parecer en el arroyo algo esta tapado”, dijo.