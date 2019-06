Truenan contra Jesús Sotelo, jurídico del Ayuntamiento

Angostura, Sinaloa.- En su desesperación por encontrarle solución al problema y exigir el reembolso del dinero que pagó por un documento que nunca se le entregó, Dora Luz López truena contra Jesús Guadalupe Sotelo Burgos, asesor jurídico del Ayuntamiento.

La señora, quien se comunicó vía telefónica a la Redacción de esta casa editorial, dijo ser originaria del municipio costero, pero radicada en Estados Unidos, y estar muy molesta por el actuar del funcionario público, pues ella en el pasado mes de marzo necesitaba de urgencia una carta poder para la realización de unos trámites y acudió con Sotelo Burgos, quien se prestó a hacer dicho documento siempre y cuando le proporcionara los requisitos correspondientes y cubriera la cuota de 3 mil 500 pesos.

“Le di todo lo que me dijo, le hice el depósito del dinero y la carta poder nunca llegó. Como pasaba el tiempo y yo necesitaba el documento, entonces una prima me contactó con un abogado, y él nos comentó que ese tipo de cartas costaban alrededor de mil 700 o mil 800 pesos máximo y se elaboran en uno o dos días. Como la carta ya la saqué por otro lado, el jurídico del Ayuntamiento de Angostura quedó de reembolsarme el dinero y no lo ha hecho. Ya platiqué con Javier Rivera, con Heriberto Tapia y no me han dado respuesta, pues lo único que quiero es que se me regrese el dinero”, afirma Dora Luz López.